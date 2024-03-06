Господин Сатретдинов сменил на своем посту Артема Хохорина. Последний написал рапорт еще в конце прошлого года. Он проработал на этой должности 12 лет.
Сам Дамир Сатретдинов родился в Астрахани. В правоохранительных органах он начал работу в 1994 году с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города. До последнего времени он был министром внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил господину Сатретдинову уделить особое внимание противодействию посягательствам, совершаемым с использованием IT-технологий.
«Ъ-Казань».
Дамир Сатретдинов назначен новым главой МВД по Татарстану
Генерал-майор полиции Дамир Сатретдинов назначен новым министром внутренних дел Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Господин Сатретдинов сменил на своем посту Артема Хохорина. Последний написал рапорт еще в конце прошлого года. Он проработал на этой должности 12 лет.