Дамир Сатретдинов назначен новым главой МВД по Татарстану

Господин Сатретдинов сменил на своем посту Артема Хохорина. Последний написал рапорт еще в конце прошлого года. Он проработал на этой должности 12 лет.



Сам Дамир Сатретдинов родился в Астрахани. В правоохранительных органах он начал работу в 1994 году с должности оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями Ленинского районного ОВД города. До последнего времени он был министром внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу.



Глава МВД РФ Владимир Колокольцев поручил господину Сатретдинову уделить особое внимание противодействию посягательствам, совершаемым с использованием IT-технологий.



«Ъ-Казань».