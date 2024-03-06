Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Узбекистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Княжество Лихтенштейн стало 146-й страной, с которой Узбекистан установил дипломатические отношения, передает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на «Дунё».
Источник: Podrobno.uz

В Нью-Йорке 5 марта Узбекистан и Лихтенштейн подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.

От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Княжества Лихтенштейн при ООН Кристиан Венавейзер.

Стороны выразили обоюдную готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.

Также они договорились об активизации двусторонних контактов и поиске взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.