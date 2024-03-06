Узбекистан установил дипломатические отношения с Лихтенштейном

В Нью-Йорке 5 марта Узбекистан и Лихтенштейн подписали совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений.
От имени правительств двух стран документ подписали постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов и постоянный представитель Княжества Лихтенштейн при ООН Кристиан Венавейзер.
Стороны выразили обоюдную готовность в укреплении совместного взаимодействия в рамках международных организаций, включая ООН и ее специализированные учреждения.
Также они договорились об активизации двусторонних контактов и поиске взаимовыгодных направлений сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.