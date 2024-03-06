Глава Башкирии рассказал об открытии новых ФАПов в республике

«Таких ФАПов, комфортных, теплых, оборудованных всем необходимым, со всеми коммуникациями, за последние пять лет мы поставили уже 334. Продолжаем эту работу, чтобы полностью заменить все ветхие пункты, те, что ютятся в приспособленных помещениях, и открыть новые там, где их никогда не было. Решаем проблему прежде всего за счет быстровозводимых модульных конструкций», — отметил Радий Хабиров.