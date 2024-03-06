Глава Башкирии рассказал об открытии новых ФАПов в республике

Здание возвели по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение», сообщил в своих аккаунтах в соцсетях Глава Башкирии.
«Таких ФАПов, комфортных, теплых, оборудованных всем необходимым, со всеми коммуникациями, за последние пять лет мы поставили уже 334. Продолжаем эту работу, чтобы полностью заменить все ветхие пункты, те, что ютятся в приспособленных помещениях, и открыть новые там, где их никогда не было. Решаем проблему прежде всего за счет быстровозводимых модульных конструкций», — отметил Радий Хабиров.
В 2023 году в Башкирии приобрели и установили 84 ФАПа, 9 врачебных амбулаторий, 5 офисов врача общей практики. В планах на 2024 год — еще 107 ФАПов, одна участковая больница, 19 амбулаторий, 4 офиса врача общей практики.
«Отмечу, что Башкортостан — лидер в стране по количеству фельдшерско-акушерских пунктов, у нас их — более 2 тысяч, 96% из них — цифровые. Это значит, что фельдшеры могут оформить больничный лист, электронный льготный рецепт, провести телемедицинскую консультацию, снять ЭКГ, которую в режиме онлайн расшифруют специалисты республиканского Центра управления сердечно-сосудистыми рисками», — подытожил руководитель региона.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Караидельском районе Башкирии открылся новый ФАП.