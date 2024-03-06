Хуснуллин назвал условия и сроки восстановления Авдеевки

«Авдеевка пострадала, но с учетом масштаба, что там не так много жило жителей, как только мы отодвинем линию соприкосновения, мы быстро приступим к ее восстановлению и восстановим в течение года. Я не вижу там каких-то особых проблем», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).