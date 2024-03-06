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Бюллетени, удостоверяющие личность, в Молдове будут менять: Вместо этого гражданам выдадут новые внутренние паспорта — идентификационные карты европейского образца

Новое удостоверение заменит «булетин».
Источник: Комсомольская правда

Граждане Республики Молдова получат новый документ, удостоверяющий личность, который будет называться «идентификационная карта» (cartea de identitate) и соответствовать всем европейским требованиям.

Новое удостоверение заменит «булетин».

Документ будет размером с банковскую карту и будет на румынском и английском языках, а выдавать его будут с 14 лет.

Документ предлагают ввести в обращение не позднее 31 марта 2025 года.

Удостоверения выданные ранее 31 марта 2025 года можно будет использовать до окончания их срока действия.