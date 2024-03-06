Татарстанцы при заключении контракта с Минобороны получат от 400 тысяч рублей

Жители Татарстана при заключении контракта с Минобороны получат от 400 тысяч рублей. Такую информацию озвучил замначальника пункта отбора на военную службу по контракту Казани майор Рустам Сафиуллин.
Так, заключающим контракт полагается единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Недавно стало известно о введении новых выплат от Татарстана — жители региона получат 205 тысяч рублей, а те, кто прибыл из других регионов страны и оформится через военкоматы республики — 305 тысяч рублей, сообщает ИА «Татар-информ».
Чтобы заключить контракт, нужно обратиться в военкомат с паспортом и военным билетом (при наличии).