Молдова получит от ВБ кредит в 40 миллионов долларов на реформу здравоохранения

Основу проекта помощи составит обеспечение своевременного лечения инсультов и сердечных приступов в критические первые часы эпизода, а также предоставление пациентам возможности впоследствии получить доступ к реабилитационным услугам, которые позволят им вернуться к работе и семейной жизни. Кроме того, проект будет поддерживать важнейшие мероприятия в сфере первичной медико-санитарной помощи.