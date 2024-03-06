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Молдова получит от ВБ кредит в 40 миллионов долларов на реформу здравоохранения

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Совет исполнительных директоров группы Всемирного банка (ВБ) утвердил предоставление Молдове кредита в размере 40 миллионов долларов США в рамках проекта «Модернизация и улучшение реабилитационных услуг», рассказали в пресс-службе ВБ.
Источник: © РИА Новости

Уточняется, что кредит предназначен «для поддержки усилия страны по реформированию здравоохранения, сохранению человеческого капитала и предоставлению гражданам возможности воспользоваться международным опытом в ведении неинфекционных заболеваний».

По информации ВБ, в Молдове один из самых высоких показателей преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, в основном обусловленных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые стали причиной 37% смертей в возрасте до 70 лет в 2019 году.

«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году 1,6 миллиона граждан Республики Молдова страдали по крайней мере от одного заболевания, которое потребовало бы реабилитационных услуг».

отмечает пресс-служба ВБ.

Страновой директор финансового учреждения по Молдове Ингуна Добрая отметила, что предоставляемый банком кредит «облегчит финансовое бремя пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи и реабилитации в результате серьезных проблем со здоровьем».

Основу проекта помощи составит обеспечение своевременного лечения инсультов и сердечных приступов в критические первые часы эпизода, а также предоставление пациентам возможности впоследствии получить доступ к реабилитационным услугам, которые позволят им вернуться к работе и семейной жизни. Кроме того, проект будет поддерживать важнейшие мероприятия в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Планируется также улучшить цифровые услуги, «чтобы пациенты в труднодоступных районах могли получать медицинскую помощь без необходимости путешествовать на большие расстояния».

С момента вступления Республики Молдова во Всемирный банк в 1992 году стране было предоставлено более 2,1 миллиарда долларов. В настоящее время портфель ВБ включает 11 активных проектов с общей стоимостью 602,9 миллиона долларов США.

экономика