Молдова получит от ВБ кредит в 40 миллионов долларов на реформу здравоохранения

Уточняется, что кредит предназначен «для поддержки усилия страны по реформированию здравоохранения, сохранению человеческого капитала и предоставлению гражданам возможности воспользоваться международным опытом в ведении неинфекционных заболеваний».
По информации ВБ, в Молдове один из самых высоких показателей преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний, в основном обусловленных сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые стали причиной 37% смертей в возрасте до 70 лет в 2019 году.
«По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году 1,6 миллиона граждан Республики Молдова страдали по крайней мере от одного заболевания, которое потребовало бы реабилитационных услуг».
Страновой директор финансового учреждения по Молдове Ингуна Добрая отметила, что предоставляемый банком кредит «облегчит финансовое бремя пациентов, которые нуждаются в неотложной помощи и реабилитации в результате серьезных проблем со здоровьем».
Основу проекта помощи составит обеспечение своевременного лечения инсультов и сердечных приступов в критические первые часы эпизода, а также предоставление пациентам возможности впоследствии получить доступ к реабилитационным услугам, которые позволят им вернуться к работе и семейной жизни. Кроме того, проект будет поддерживать важнейшие мероприятия в сфере первичной медико-санитарной помощи.
Планируется также улучшить цифровые услуги, «чтобы пациенты в труднодоступных районах могли получать медицинскую помощь без необходимости путешествовать на большие расстояния».
С момента вступления Республики Молдова во Всемирный банк в 1992 году стране было предоставлено более 2,1 миллиарда долларов. В настоящее время портфель ВБ включает 11 активных проектов с общей стоимостью 602,9 миллиона долларов США.