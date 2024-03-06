Губернатор Куйвашев провел встречу с экс-помощником Кадырова

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с советником главы МЧС России Даниилом Мартыновым, чтобы обсудить подготовку Среднего Урала к пожароопасному сезону 2024 года. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.
— Сегодня мы прикладываем максимум усилий, чтобы предотвратить чрезвычайные ситуации. Мы тушим крупные торфяные пожары, точечно ведем работу по каждому муниципалитету, — рассказал Евгений Куйвашев.
Он также поблагодарил Мартынова за помощь в тушении масштабных лесных пожаров, нагрянувших на уральский регион в 2023 году.
Нынешний советник главы МЧС России, в свою очередь, заявил, что помощь Свердловской области будет оказываться и в нынешнем пожароопасном сезоне 2024 года.
Также на встрече поднимался вопрос всероссийских снегоходных сборов по экстремальному вождению и выживанию. Глава региона предложил создать полигон для спасатели МЧС России в экстремальных условиях.