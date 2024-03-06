Московская система электронного голосования успешно справилась с нагрузкой во время тестирования 2 марта

«Система с нагрузкой справилась, дистанционное голосование с такой нагрузкой показало, что в целом подготовлены мы хорошо, и все должно пройти штатно», — сказал Костырко.
Он уточнил, что в электронном тестовом голосовании приняли участие около 713 тыс. человек. Чтобы равномерно распределить нагрузку, в первые минуты голосования система перешла в режим электронной очереди.
«Мы эту страничку протестировали, в целом ее на голосовании, на тесте, те первые 30 тыс., которые буквально в первую минуту зашли, у них время ожидания было от 5 до 10 минут в среднем», — добавил Костырко.
Тестирование проходило 2 марта с 10:00 до 14:00. Проголосовать можно было онлайн, а также на некоторых участках. В тестовом голосовании перед выборами президента России приняли участие 716 тыс. человек.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве смогут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве. Отдать голос онлайн можно будет с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все три дня.