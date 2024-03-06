В школах Челябинска отменят уроки в дни выборов президента

«Школы подведомственны муниципалитетам, которые и будут принимать соответствующие решения. Исходя из опыта предшествующих выборных кампаний, если есть возможность развести потоки избирателей и школьников, занятия продолжатся в обычном режиме. Там же, где необходимо, ученики могут быть переведены на дистант», — рассказали в минобразования региона.