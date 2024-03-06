В школах Челябинска отменят уроки в дни выборов президента

«Школы подведомственны муниципалитетам, которые и будут принимать соответствующие решения. Исходя из опыта предшествующих выборных кампаний, если есть возможность развести потоки избирателей и школьников, занятия продолжатся в обычном режиме. Там же, где необходимо, ученики могут быть переведены на дистант», — рассказали в минобразования региона.
В других субъектах УрФО были приняты аналогичные решения. Выборы президента страны состоятся 15, 16 и 17 марта. Избирательные участки будут работать с восьми утра до восьми часов вечера.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что регистрационные подразделения ГИБДД не будут работать 8 марта. Регистрация транспорта и выдача водительских прав будут осуществляться 7 и 9 марта.