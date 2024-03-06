Закон о земле для участников СВО в Крыму — важные поправки

«При определении права участников спецоперации на предоставление земельного участка не учитывается наличие иного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен гражданину за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе СВО», — сказано в официальном Telegram-канале Госсовета РК.
Кроме того, при предоставлении земли власти Крыма не будут учитывать предыдущие факты отчуждения земли или жилого помещения в пользу участника СВО и его нахождение в очереди на предоставление участка по другим основаниям.
Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.