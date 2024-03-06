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Закон о земле для участников СВО в Крыму — важные поправки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости Крым. Участники спецоперации получат землю в Крыму, даже если владеют другими участками на территории республики. Эта и другие поправки в законопроект о правах участников спецоперации на получение земельных участков поддержали члены профильного комитета республиканского Госсовета.
Источник: РИА "Новости"

«При определении права участников спецоперации на предоставление земельного участка не учитывается наличие иного земельного участка, за исключением случаев, если земельный участок предоставлен гражданину за выполнение задач или участие в боевых действиях в ходе СВО», — сказано в официальном Telegram-канале Госсовета РК.

Кроме того, при предоставлении земли власти Крыма не будут учитывать предыдущие факты отчуждения земли или жилого помещения в пользу участника СВО и его нахождение в очереди на предоставление участка по другим основаниям.

Больше 800 земельных участков уже выдано участникам спецоперации на территории Сакского и Черноморского районов Крыма, сообщал ранее замминистра имущественных и земельных отношений республики Анатолий Заиченко.

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