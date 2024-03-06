Сергей Шелест прокомментировал опасения омичей из-за развязки на Добровольского

Мэр города Сергей Шелест провёл приём граждан в КТОСе «Центральный-9». Один из главных вопросов — строительство развязки в границах улиц Добровольского, Орджоникидзе и Красный Путь. Ранее омичи выступили против стройки дорожного объекта у метромоста. Они уверены, что дорога усилит шум, появятся выхлопы от машин, а дворы станут небезопасны.
Сергей Шелест на встрече отметил, что городу не хватает дорог, мостов и развязок, а плотный поток машин в пробке, даёт ещё больше выхлопных газов.
«Департаментом строительства заказана разработка интеллектуальной транспортной модели, которая будет создаваться с учётом всех нюансов: количества жилья и прогнозов на возведение нового, трафика и его увеличения, нагрузки на существующие дороги и проезды. Результат этой работы мы получим в конце апреля, и уже тогда совместно с депутатами Омского городского Совета, с общественностью, посмотрим, какая картина получится», — отметил мэр.
Сергей Шелест также подчеркнул, что пока даже нет проекта развязки. Информацию до омичей градоначальник попросил донести председателя КТОСа Наталью Кунгурцеву.