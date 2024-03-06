Сергей Шелест прокомментировал опасения омичей из-за развязки на Добровольского

«Департаментом строительства заказана разработка интеллектуальной транспортной модели, которая будет создаваться с учётом всех нюансов: количества жилья и прогнозов на возведение нового, трафика и его увеличения, нагрузки на существующие дороги и проезды. Результат этой работы мы получим в конце апреля, и уже тогда совместно с депутатами Омского городского Совета, с общественностью, посмотрим, какая картина получится», — отметил мэр.