Армения намерена осуществлять погранконтроль в аэропорту без российских сил

«У Армении есть четкая позиция в этом вопросе, и мы оповестили об этой позиции Российскую Федерацию, отправили официальное письмо. Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту», — сказал он.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений о выводе российских пограничников из аэропорта Звартноц не принималось. По его словам, по официальным каналам Москве об этом не сообщали.
В конце февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что российские пограничники должны покинуть Звартноц. В Москве тогда заявили, что не получали таких требований.