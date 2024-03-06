Вице-премьер Голикова призвала рожать первого ребенка до 24 лет

«Помните, что репродуктивный возраст женщины — короток. Самый правильный возраст, с которого я начала — до 24 лет. Чем раньше рождается первый ребенок, тем быстрее родится второй и третий», — сказала Татьяна Голикова на Всемирном молодежном форуме. Она подчеркнула, что рождение детей — это ключевая задача, которая должна стоять перед россиянами. Вице-премьер также напомнила, что государство и отдельные органны власти готовы оказывать всевозможную поддержку матерям. Голиков добавила, что сейчас средний возраст рождения детей — 26 лет.