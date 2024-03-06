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Румынский сенатор выступила за возвращение к переговорному формату «5+2» по Приднестровью

По мнению румынского сенатора, Запад через возможную эскалацию в Приднестровье может втянуть Молдову в вооруженный конфликт.
Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Молдова рискует стать новой Украиной и втянуть Румынию в конфликт с Россией, при этом яблоком раздора между Западным и Восточным блоками служит Приднестровье, поэтому деэскалация ситуации и возвращение к переговорному формату необходимы, заявила, выступая в сенате Румынии, депутат Диана Иованович-Шошоакэ.

«Приднестровье — это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла. В этом отношении новости тревожные: Молдова оказывает давление на Приднестровье, но не по своей воле, а по указанию своих евроатлантических хозяев».

заявила сенатор.

Шошоакэ отметила, что западные «хозяева» президента Молдовы Майи Санду с ее помощью используют республику как «шарик для пинг-понга великих держав».

«Молдова рискует стать новой Украиной, которую толкает на путь войны Сорос, близкий друг Майи Санду, фактически ее хозяин. Но Молдова в этом конфликте важна не сама по себе, а тем, что она может втянуть в этот же конфликт Румынию, которая является членом ЕС и НАТО», — подчеркивает политик.

Решением она видит возобновление переговорного формата «5+2» по Приднестровью с участием России.

«Решение, которое я предлагаю, заключается в деэскалации ситуации и возвращении к переговорному формату “5+2”. Молдова хочет вывести Россию из этого формата, но это невозможно, поскольку в Приднестровье проживает 220 000 российских граждан. (…) Аналогичная ситуация складывается и в Гагаузии, другом автономном районе Республики Молдова, который хочет получить защиту России от молдавского давления. Таким образом, Молдова играет здесь роль провокатора, потому что Майя Санду выполняет приказы Сороса».

подчеркнула Шошоакэ.

Сенатор отметила, что, в качестве председателя партии «SOS Romania» ведет «упорную борьбу в румынском парламенте, чтобы остановить вовлечение Румынии в этот конфликт».

«Конфликт, в который нас толкают уже два года и из которого мы выйдем полностью разрушенными, как и Украина.(….) Да, мы знаем, Запад и США, а также НАТО, будут до последнего румына сражаться за защиту Украины!» — отметила Шошоакэ.