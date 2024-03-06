«Приднестровье — это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла. В этом отношении новости тревожные: Молдова оказывает давление на Приднестровье, но не по своей воле, а по указанию своих евроатлантических хозяев».