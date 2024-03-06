КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Молдова рискует стать новой Украиной и втянуть Румынию в конфликт с Россией, при этом яблоком раздора между Западным и Восточным блоками служит Приднестровье, поэтому деэскалация ситуации и возвращение к переговорному формату необходимы, заявила, выступая в сенате Румынии, депутат Диана Иованович-Шошоакэ.
«Приднестровье — это новое яблоко раздора между Восточным и Западным блоком и возможный новый очаг конфликта рядом с Румынией. Если не принять осторожных мер, эта территория может втянуть в войну Молдову, затем Румынию, которая поддержит Молдову, и таким образом Украина получит столь желанное участие НАТО и ЕС в войне, которую она уже проиграла. В этом отношении новости тревожные: Молдова оказывает давление на Приднестровье, но не по своей воле, а по указанию своих евроатлантических хозяев».
Шошоакэ отметила, что западные «хозяева» президента Молдовы Майи Санду с ее помощью используют республику как «шарик для пинг-понга великих держав».
Решением она видит возобновление переговорного формата «5+2» по Приднестровью с участием России.
«Решение, которое я предлагаю, заключается в деэскалации ситуации и возвращении к переговорному формату “5+2”. Молдова хочет вывести Россию из этого формата, но это невозможно, поскольку в Приднестровье проживает 220 000 российских граждан. (…) Аналогичная ситуация складывается и в Гагаузии, другом автономном районе Республики Молдова, который хочет получить защиту России от молдавского давления. Таким образом, Молдова играет здесь роль провокатора, потому что Майя Санду выполняет приказы Сороса».
Сенатор отметила, что, в качестве председателя партии «SOS Romania» ведет «упорную борьбу в румынском парламенте, чтобы остановить вовлечение Румынии в этот конфликт».
«Конфликт, в который нас толкают уже два года и из которого мы выйдем полностью разрушенными, как и Украина.(….) Да, мы знаем, Запад и США, а также НАТО, будут до последнего румына сражаться за защиту Украины!» — отметила Шошоакэ.