В Калининградской области начали работать участковые избирательные комиссии

На выборах Президента России в этом году старт работы УИК — 6 марта. В первый день работы территориальные избирательные комиссии передают первые экземпляры списков избирателей в участковые комиссии, и любой избиратель (с 16 часов) может прийти на свой избирательный участок и проверить есть ли его фамилия в списке. УИК работают в ежедневном режиме (в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные и праздничные — 10.00−16.00).
До 11 марта можно прийти в любой УИК и выбрать более удобный избирательный участок для голосования. Не забудьте взять с собой паспорт. Члены УИК помогут вам подобрать участок, максимально близкий к вашему месту нахождения в дни голосования 15,16, 17 марта. Напомним, подать такое заявление можно до 11 марта и в любую ТИК или любой МФЦ. Можно воспользоваться и порталом «Госуслуги». Но не забываем, что в случае с МФЦ и Госуслугами данные в личном кабинете на портале должны быть актуальными, а сама учетная запись должна иметь статус подтвержденной.
Еще одна возможность в участковых избирательных комиссиях откроется 7 марта. До 14 часов 17 марта можно будет подать заявление в свою УИК для голосования на дому (можно позвонить, прийти лично, попросить, чтобы знакомые туда заглянули). Но, естественно, у вас должна быть уважительная причина. Например, вы не хотите оставлять маленького ребенка дома, болеете, или у вас в квартире живет близкий человек старшего поколения, которому тяжело прийти на избирательный участок, а вы ему помогаете.
Кроме того, члены УИК начнут разносить по почтовым ящикам приглашения на выборы. На них будут не только номер вашего избирательного участка, его адрес, но и телефон участковой комиссии, а также график ее работы.
Как заверили в пресс-службе Избирательной комиссии Калининградской области, участковые комиссии сделают всё, чтобы создать атмосферу, достойную главных выборов страны, чтобы на участке избирателю было комфортно выполнить свой гражданский долг.
Узнать дополнительную информацию о работе участковых комиссий всегда можно по телефону вашей территориальной избирательной комиссии, который вы сможете найти на сайте областного избиркома izbirkom39.ru..