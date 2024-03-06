В Калининградской области начали работать участковые избирательные комиссии

До 11 марта можно прийти в любой УИК и выбрать более удобный избирательный участок для голосования. Не забудьте взять с собой паспорт. Члены УИК помогут вам подобрать участок, максимально близкий к вашему месту нахождения в дни голосования 15,16, 17 марта. Напомним, подать такое заявление можно до 11 марта и в любую ТИК или любой МФЦ. Можно воспользоваться и порталом «Госуслуги». Но не забываем, что в случае с МФЦ и Госуслугами данные в личном кабинете на портале должны быть актуальными, а сама учетная запись должна иметь статус подтвержденной.