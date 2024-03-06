Самарский депутат Матвеев предложил увеличить маткапитал за второго ребенка

Депутат Госдумы от Самарской области Михаил Матвеев предложил увеличить размер материнского капитала за второго ребенка. Он рассказал «КП-Самара», что выплата должна рассчитываться в обратных пропорциях.
— На мой взгляд, средства, которые выплачиваются в рамках материнского капитала, должны быть в обратной пропорции: чем больше детей, тем больше уровень поддержки, а не наоборот. Поэтому я бы поменял, например, сумму выплат за первого ребенка и за второго местами.
Народный избранник считает, что людей не нужно уговаривать родить первого ребенка. А вот для рождения второго, третьего и последующих детей, по его мнению, нужны какие-то стимулы.
Напомним, в Госдуме предложили повысить материнский капитал до одного миллиона на второго и третьего ребенка, если предыдущих выплат не получали. При этом выплата за первого ребенка значительно больше последующих.