Самарский депутат Матвеев предложил увеличить маткапитал за второго ребенка

— На мой взгляд, средства, которые выплачиваются в рамках материнского капитала, должны быть в обратной пропорции: чем больше детей, тем больше уровень поддержки, а не наоборот. Поэтому я бы поменял, например, сумму выплат за первого ребенка и за второго местами.