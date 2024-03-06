Песков назвал отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

«Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей с вами страны. Это чудовищная ошибка, мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищная», — сказал Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество «Знание» на ВФМ-2024.