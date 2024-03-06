Песков назвал отказ Молдавии от диалога с Россией чудовищной ошибкой

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Отказ от диалога с Россией — чудовищная ошибка, в Кремле надеются, что власти Молдавии это поймут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Почему-то есть в некоторых странах руководители, которые считают, что им нужно ориентироваться на Европу, но чтобы ориентироваться на Европу, они обязательно должны стать врагами нашей с вами страны. Это чудовищная ошибка, мы надеемся, что в Кишиневе поймут, насколько она чудовищная», — сказал Песков в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мероприятие проводит Российское общество «Знание» на ВФМ-2024.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.