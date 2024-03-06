Госдума не поддержала законопроект нижегородских депутатов о запрете абортов

Правовое управление Госдумы РФ отклонило предложение правительства Нижегородской области и регионального Заксобрания о внесении поправок в федеральное законодательство об абортах. Соответствующая информация размещена на официальном сайте российского парламента.



Напомним, нижегородское Заксобрание внесло в Госдуму РФ закон о запрете абортов в частных клиниках в конце прошлого года. По мнению депутатов, эти медучреждения не придерживаются строгого соблюдения правил помощи. Также авторы инициативы заявляли, что частные клиники не дают женщинам времени на раздумье и не проводят для них консультации с психологами и юристами. Депутаты заявляли, что запрет абортов в таких медучреждениях положительно скажется на рождаемости в стране.



Однако в Госдуме инициативу не поддержали. В правовом департаменте подчеркивают, что аборты могут проводить все лицензированные медорганизации по программе ОМС. Кроме того, медучреждения не имеют права отказывать гражданам с полисом обязательного медстрахования в проведении этой операции. В связи с этим предложение нижегородских депутатов не соответствует существующим нормам федерального законодательства.