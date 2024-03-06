Минниханов прибыл в Сочи и посетил павильон Казани в «Сириусе»

После прибытия Минниханов уже побывал в кампусах городов России на федеральной территории «Сириус» к ВФМ. Здесь развернуты пять павильонов регионов, сцена для выступлений, парк миниатюр и другие площадки. Раис Татарстана посетил павильон Казани на Медальной площади. Его сопровождали глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков и сопредседатель Российского движения школьников Дамир Фаттаххов. Площадь павильона составляет 1,5 тыс. кв. метров. В нем организуют культурные вечера, образовательные программы, мастер-классы и концерты для гостей.