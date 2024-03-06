Песков: ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой и спокойной

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Проблема Приднестровья актуальна, ситуация в регионе далека от прогнозируемой и спокойной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» Российского общества «Знание» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.
По его словам, Кремль надеется, что Кишинев будет учитывать мнение жителей региона, при этом Москва до последнего выступает за диалог с Молдовой.
«Мы надеемся на то, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей, потому что власть обязана, и что власть в Кишиневе не будет прислушиваться к чьим-то советам или не будет сама выбирать путь конфронтации и подавления людей, это чревато катастрофой», — заявил Песков.
Он уточнил, что люди в Приднестровье живут в тяжелых условиях, и Россия готова помогать.
«Любые проблемы мы предпочитаем решать до последнего путем политического диалога, всегда выступали и выступаем за реанимацию нашего общения с властями Кишинева. Хотели бы, чтобы дух русофобии покинул этот чудесный город и эту чудесную страну (…) У власти там находятся люди, которые отвергают какой-либо диалог и разговор с нашей страной», — пояснил он.