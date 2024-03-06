Песков: ситуация в Приднестровье далека от прогнозируемой и спокойной

«Мы надеемся на то, что власти в Кишиневе будут учитывать мнение этих людей, потому что власть обязана, и что власть в Кишиневе не будет прислушиваться к чьим-то советам или не будет сама выбирать путь конфронтации и подавления людей, это чревато катастрофой», — заявил Песков.