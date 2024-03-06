В США завершился «супервторник». Какие сюрпризы принес Трампу и Байдену ключевой день внутрипартийных выборов?

Это не говорит о его популярности в целом, но внутри партии Трамп показал способность аккумулировать голоса Республиканской партии. В ней могут быть дискуссии о том, кто должен быть кандидатом, но сейчас никто не может вывести его из гонки. И по опросам общественного мнения Трамп лишь наращивает политический капитал.