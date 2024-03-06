СМИ: Зеленский рискует в ближайшие недели утратить контроль над парламентом

Оно отмечает, что на этой неделе были фактически отменены три планировавшихся заседания Верховной рады, на которых должны были рассмотреть несколько законопроектов, связанных с воинской службой и выполнением требований западных стран и структур для получения финансовой помощи. Формальной причиной глава президентской фракции Давид Арахамия назвал командировки депутатов в зону боевых действий, однако представители оппозиции указывали, что истинной причиной является то, что значительная часть депутатов партии «Слуга народа» не были готовы поддерживать правительственные законопроекты.
Помешать работе парламента пытается и оппозиция, угрожая затягиванием рассмотрения наиболее важных законопроектов, добавляет «Страна». В то же время, как утверждает издание, сторонники бывшего президента Петра Порошенко продвигают историю о том, что Зеленский утратит легитимность в мае этого года после истечения пятилетнего срока своих полномочий и верховная власть должна будет перейти к Раде.
«Страна» указывает, что такое развитие событий было бы выгодно многим депутатам, в том числе из президентской фракции, поскольку они понимают, что, если выборы состоятся, они уже не будут выдвинуты в новый состав парламента. Ситуация усугубляется неудачами на фронте, которые создают благоприятный фон для разногласий и критики власти. «Тот разброд, который есть в “Слуге народа”, создает соблазн для противников Зеленского попытаться перехватить контроль и над фракцией, и над парламентом. И ключевой вопрос ближайших недель и месяцев — сможет ли президент удержать, а точнее восстановить, свое большинство в Раде. От этого и будет зависеть дальнейший ход событий», — приводит «Страна» слова своих источников в парламенте.
Партия Зеленского «Слуга народа» одержала победу на выборах в 2019 году и сформировала крупнейшую фракцию в парламенте, которая могла обеспечить принятие большинства законопроектов без чьей-либо поддержки. Однако с течением времени часть депутатов покинули или фракцию, или саму Раду, а среди оставшихся стали появляться разногласия. Арахамия признавался, что в этой ситуации набирать голоса для поддержки правительственных законопроектов стало сложно.