СМИ: Зеленский рискует в ближайшие недели утратить контроль над парламентом

«Страна» указывает, что такое развитие событий было бы выгодно многим депутатам, в том числе из президентской фракции, поскольку они понимают, что, если выборы состоятся, они уже не будут выдвинуты в новый состав парламента. Ситуация усугубляется неудачами на фронте, которые создают благоприятный фон для разногласий и критики власти. «Тот разброд, который есть в “Слуге народа”, создает соблазн для противников Зеленского попытаться перехватить контроль и над фракцией, и над парламентом. И ключевой вопрос ближайших недель и месяцев — сможет ли президент удержать, а точнее восстановить, свое большинство в Раде. От этого и будет зависеть дальнейший ход событий», — приводит «Страна» слова своих источников в парламенте.