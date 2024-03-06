Полиция Каталонии начала расследование после нападения на Анатолия Шария

По данным ElNacional.cat, Анатолий Шарий и его супруга сегодня прибудут в полицейский участок для дачи показаний. По данным издания, охранники Анатолия Шария рассказали полицейским, что нападавший был одет в серую одежду, закрывающую лицо. Он держал в руках длинноствольное оружие и ехал за машиной блогера на электросамокате. ElNacional.cat отмечает, что полицейским не удалось установить, стрелял ли нападавший.
В 16:45 мск Анатолий Шарий сообщил в Telegram-канале, что спустя пять часов после нападения ни один из полицейских не осмотрел его машину на предмет попадания в нее пуль. Он пожаловался на бездействие местной полиции и сообщил, что постарается задействовать другие структуры для проведения расследования.
Ранее блогер заявлял, что информацию о готовящемся на него покушении правоохранительные органы Испании получили менее недели назад. Он утверждает, что испанским силовикам было известно, как выглядят преступники, а также их фамилии. Блогер также опубликовал фотографию девушки по имени Светлана Сучкова-Ильющенко, которая, по его словам, является «посредницей в заказе убийства». Анатолий Шарий отметил, что она — гражданка Украины, проживающая в Испании. «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу гражданской гвардии Испании сообщило, что информацию о возможном покушении на блогера полицейские не получали.
Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году, после чего начал вести канал на YouTube. В роликах он критически высказывается о руководстве Украины и публикует расследования о коррупции среди политиков. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины обвинила блогера в госизмене, в марте испанским правоохранительным органам был направлен запрос об экстрадиции Анатолия Шария на Украину. В октябре 2022 года дело об экстрадиии было закрыто по решению испанского суда. По данным El Diario, в Испании расследуется несколько дел о нападениях на Анатолия Шария и членов его семьи.