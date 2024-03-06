Полиция Каталонии начала расследование после нападения на Анатолия Шария

Анатолий Шарий покинул Украину в 2012 году, после чего начал вести канал на YouTube. В роликах он критически высказывается о руководстве Украины и публикует расследования о коррупции среди политиков. В феврале 2021 года Служба безопасности Украины обвинила блогера в госизмене, в марте испанским правоохранительным органам был направлен запрос об экстрадиции Анатолия Шария на Украину. В октябре 2022 года дело об экстрадиии было закрыто по решению испанского суда. По данным El Diario, в Испании расследуется несколько дел о нападениях на Анатолия Шария и членов его семьи.