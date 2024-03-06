Посол Узбекистана в Сингапуре и Австралии завершил свою миссию

Свою дипломатическую миссию в Сингапуре и Австралии завершил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана Кахрамон Шакиров.
Перед возвращением в Ташкент Кахрамон Шакиров провел ряд встреч в министерствах и ведомствах Сингапура.
Отмечается, что на них стороны высоко оценили современное состояние и перспективы узбекско-сингапурских отношений. Подчеркивалось, что плодотворные итоги обмена визитами на высшем уровне в январе и мае 2023 года позволили вывести двустороннее сотрудничество на новую ступень практически на всех направлениях партнерства.
53-летний Кахрамон Шакиров является выпускником Ташкентского государственного университета (ныне — Национальный университет Узбекистана) и Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. В качестве посла Узбекистана в Сингапуре он был аккредитован в 2018—2024 годах и по совместительству в Австралии 2022−2024 годах с резиденцией в городе Сингапуре.
После возвращения на родину Кахрамон Шакиров приступил к работе в центральном аппарате МИД в качестве начальника управления.