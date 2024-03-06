Посол Узбекистана в Сингапуре и Австралии завершил свою миссию

53-летний Кахрамон Шакиров является выпускником Ташкентского государственного университета (ныне — Национальный университет Узбекистана) и Академии государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана. В качестве посла Узбекистана в Сингапуре он был аккредитован в 2018—2024 годах и по совместительству в Австралии 2022−2024 годах с резиденцией в городе Сингапуре.