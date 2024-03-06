Последний конкурент Трампа объявила о выходе из президентской гонки

О том, что Хейли планирует объявить о выходе из гонки за выдвижение, ранее писал The Wall Street Journal. По словам источников издания, после выхода из гонки Никки Хейли не планирует выражать одобрение кому-либо из ее участников. При этом она намерена призвать Дональда Трампа получить голоса избирателей, которые поддерживали ее.