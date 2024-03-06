Последний конкурент Трампа объявила о выходе из президентской гонки

«Пришло время приостановить мою кампанию. Я ни о чем не жалею», — сказала Никки Хейли, выступая перед сторонниками. Reuters отмечает, что выход Никки Хейли из президентской гонки гарантирует, что Дональд Трамп станет кандидатом от республиканцев в «матче-реванше» с действующим президентом Джо Байденом на предстоящих выборах.
О том, что Хейли планирует объявить о выходе из гонки за выдвижение, ранее писал The Wall Street Journal. По словам источников издания, после выхода из гонки Никки Хейли не планирует выражать одобрение кому-либо из ее участников. При этом она намерена призвать Дональда Трампа получить голоса избирателей, которые поддерживали ее.
5 марта в США прошли первичные выборы кандидатов от Демократической и Республиканской партий — «супервторник». На них Никки Хейли одержала победу только в одном из 15 штатов — в Вермонте. 4 марта госпожа Хейли одержала первую победу на первичных выборах Республиканской партии после девяти поражений подряд — в столице США Вашингтоне. К «супервторнику» Никки Хейли заручилась поддержкой 43 делегатов из 1215 необходимых, Дональд Трамп — поддержкой 276 делегатов. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.