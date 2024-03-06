Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе

«В прошлом году в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Крыму и Севастополе введено 12 млн квадратных метров жилья — 12% от общего объема жилищного строительства в России. При этом градостроительный потенциал на 2030 год — подготовленные и уже запущенные проекты — насчитывает более 74 млн квадратных метров».