Путин дал поручения по жилищному строительству в Крыму и Севастополе

«В прошлом году в Краснодарском крае, Ростовской области, Адыгее, Крыму и Севастополе введено 12 млн квадратных метров жилья — 12% от общего объема жилищного строительства в России. При этом градостроительный потенциал на 2030 год — подготовленные и уже запущенные проекты — насчитывает более 74 млн квадратных метров».
Он отметил важность сохранения набранных темпов строительной индустрии и инструментов поддержки, включая Семейную ипотеку, которые должны работать на повышение доступности жилья для граждан. При этом, по словам президента, жилая застройка должна идти синхронно со всей социальной инфраструктурой, включая школы, больницы, детские сады.
«При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья. Важно не снижать динамику. Правительству уже проучено подготовить новую Федеральную программу на этот счет», — анонсировал президент.