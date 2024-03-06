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Путин возмутился общественным транспортом в Сочи

СОЧИ, 6 марта, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин провел совещание по вопросу комплексного развития юга страны. Отдельно он остановился на Сочи и транспорте.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Транспорт в Сочи не соответствует запросам граждан».

заявил Владимир Путин

Правительство России, по словам президента, будет включаться, чтобы исправить ситуацию.

Жители же в комментариях к этой новости обратили внимание, что президенту стоит еще прогуляться по городу и посмотреть застройку, в том числе и пляжной зоны, набережных. Тут тоже нужна помощь, отметили комментаторы.

На момент публикации, какой-либо реакции на слова президента от главы Сочи Алексея Копайгородского не последовало, возможно, он не смотрел совещание.

Отметим, что у президента диаметрально противоположное мнение в отношении проекта Новая Анапа, который неоднократно Владимир Путин ставил в пример.

Путин Владимир