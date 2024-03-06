Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу «пять плюс два»

ТИРАСПОЛЬ, 6 мар — РИА Новости. У действующего руководства ОБСЕ есть желание реанимировать переговорный процесс по приднестровскому урегулированию в формате «5+2», заявил в среду посол России в Молдавии Олег Васнецов на встрече с главой непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадимом Красносельским.
«На следующей неделе предстоит приезд спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ Томаса Майер-Хартинга, но и ожидается приезд сюда действующего председателя ОБСЕ, главы внешнеполитического ведомства Мальты Яна Борга. Это, в принципе, хороший знак к тому, что переговорный процесс заморожен, но есть желание действующего руководства ОБСЕ его реанимировать, с моей точки зрения».
Посол России в Молдавии также отметил, что место и роль переговорного формата «5+2» абсолютно очевидна. По его словам, позиция Российской Федерации по этому вопросу хорошо известна.
«Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился», — отметил Васнецов.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.