Посол в Кишиневе заявил, что ОБСЕ хочет вернуться к диалогу «пять плюс два»

«Как мы знаем, в конце апреля состоится постсовет ОБСЕ, на котором выступит глава миссии ОБСЕ в Молдавии с очередным докладом. Рассчитываем, что миссия ОБСЕ целью, которой является как раз приднестровское урегулирование, сможет все-таки внести свой вклад и подать более громкий голос для того, чтобы процесс возобновился», — отметил Васнецов.