Носатый едет в Париж для официальной встречи с Лекорню

КИШИНЕВ, 6 мар — Sputnik. Министр обороны Молдовы Анатолие Носатый будет находиться
Майя Санду в ходе рабочего визита встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Анатолие Носатый проведет официальную встречу со своим французским коллегой Себастьяном Лекорню и подпишет соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Министерством Вооружённых Сил Франции.
«Документ актуализирует Соглашение между оборонными ведомствами двух государств, подписанное в 1998 году, и создает основу для углубления сотрудничества в сфере обороны», — уточнили в Минобороны.
Соглашение будет охватывать следующие важные области развития и модернизации Национальной армии: оборонная политика, участие в международных миссиях и операциях, контроль и управление воздушным пространством, военные информационные и телекоммуникационные технологии, военная разведка, управление человеческими ресурсами, языковая подготовка, логистика, военная медицина, финансовое и бюджетное управление.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что одним из векторов сотрудничества стран ЕС на фоне конфликта на Украине является усиление поддержки стран, «сталкивающихся с последствиями этого конфликта».