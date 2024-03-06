Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

«Как же вам удалось создать этот город молодежи и мира? Как, если вы такие разные?» — задал риторический вопрос Путин. «Видимо, есть что-то, что всех нас объединяет. Сегодня в России мы называем это нашими традиционными ценностями. Это фундамент нашей жизни, нашего бытия», — сказал президент, отметив, что именно это всех роднит между собой.
Говоря о ценностях, Путин подчеркнул, что собравшаяся аудитория лишний раз подчеркивает, насколько все люди в мире разные. Он рассказал, что встречался с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах. «Такие все разные!» — воскликнул он. По словам Путина, несмотря на то, что все выглядят по-разному внешне, отличаются цветом кожи