Путин назвал традиционные ценности фундаментом бытия

Говоря о ценностях, Путин подчеркнул, что собравшаяся аудитория лишний раз подчеркивает, насколько все люди в мире разные. Он рассказал, что встречался с иностранными студентами, которые учатся в российских вузах. «Такие все разные!» — воскликнул он. По словам Путина, несмотря на то, что все выглядят по-разному внешне, отличаются цветом кожи и т. д. , есть нечто объединяющее. «Что это? Да мы все люди! И мы все равны!» — подчеркнул он.