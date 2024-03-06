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Путин заявил, что двери в России открыты для молодежи из разных стран

СИРИУС, 6 мар — РИА Новости. Двери России всегда будут открыты для молодых людей разных стран и их лучших начинаний, сказал президент РФ Владимир Путин на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи.

«Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей, я хочу, чтобы вы знали, вся Россия теперь — ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний», — сказал Путин.

Он выразил уверенность, что молодые люди из других стран добьются множества успехов.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.

РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

Путин Владимир