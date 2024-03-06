В Минэнерго прокомментировали поставки электроэнергии в Кыргызстан

В Минэнерго РК пояснили, что по договоренности руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств двух стран по вопросам водно-энергетического сотрудничества в августе 2023 года определены объемы поставки электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с сентября 2023 года по апрель 2024 года в объеме до 1500 млн кВтч.