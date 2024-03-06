В Минэнерго прокомментировали поставки электроэнергии в Кыргызстан

В Министерстве энергетики Казахстана прокомментировали плановые поставки электроэнергии в Кыргызстан, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее издание 24.kg опубликовало новость с заседания парламента Кыргызстана. Депутат Эльвира Сурабалдиева спросила у главы Минэнерго КР, почему во время дефицита электроэнергии в стране продолжают работать майнинг-фермы. Таалайбек Ибраев ответил, что они используют только импортируемую из Казахстана электроэнергию.
«Мы им не даем электроэнергию. Они сами договорились с Казахстаном. Мы не можем препятствовать их деятельности», — отметил он.
В Минэнерго РК пояснили, что по договоренности руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств двух стран по вопросам водно-энергетического сотрудничества в августе 2023 года определены объемы поставки электроэнергии из Казахстана в Кыргызстан с сентября 2023 года по апрель 2024 года в объеме до 1500 млн кВтч.
«Между ТОО “РФЦ по ВИЭ” (Единый закупщик электрической энергии) и ОАО “Электрические станции” заключен договор на продажу плановых объемов экспортной электрической энергии исключительно в часы профицита электроэнергии в Единой электроэнергетической системе Казахстана. Данные экспортные поставки электроэнергии осуществляются исключительно для накопления необходимого уровня воды на Токтогульской ГЭС, для дальнейшего обеспечения южных регионов страны необходимыми объемами поливной воды в предстоящий вегетационный период. Дальнейшее распределение электроэнергии в внутри энергосистемы Кыргызской Республики является исключительной внутренней компетенцией энергетиков страны», — сообщили в Минэнерго РК.