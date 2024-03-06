Путин заявил, что США «выпустили джина из бутылки»

США «сами выпустили джина из бутылки», действуя без санкций Совета Безопасности ООН в Ираке, Сирии, бывшей Югославии, заявил президент России Владимир Путин в ходе закрытия Всемирного фестиваля молодежи. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Кремля.
В Вашингтоне решили, что прежняя система международных отношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, «им уже не нужна» и «она их не устраивает, потому что баланс в мире изменился», указал президент.
По словам Путина, «американские правящие элиты» создали монополию на власть и начали ее укреплять, но столкнулись с тем, что «подавляющему большинству стран мира это не очень-то и нравится», в том числе их союзникам. «И подспудно, постепенно все увидели, что нарастает сопротивление такому складывающемуся миропорядку. <…> И начались проблемы и сбои», — сказал он.
«События в Ираке, Сирии, бывшей Югославии… Я сейчас не буду говорить о причинах. Но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?».
В августе 2022 года Путин заявил, что решение о начале военной операции на Украине было принято в соответствии с Уставом ООН. Генсек ООН Антониу Гутерриш не соглашался с этой позицией, отмечая: «Для меня очевидно, что эта война не имеет никакого смысла, она нарушает принципы устава [ООН]». Генеральная ассамблея ООН принимала резолюции с требованием к России немедленно прекратить «применение силы против Украины» и полностью вывести вооруженные силы с ее территории.
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