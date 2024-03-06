Путин заявил, что США «выпустили джина из бутылки»

«События в Ираке, Сирии, бывшей Югославии… Я сейчас не буду говорить о причинах. Но там же не было никаких решений Совета Безопасности ООН. Соединенные Штаты сами выпустили этого джина из бутылки. Но если им позволено, то почему не позволено другим странам защищать свои коренные интересы таким же образом?».