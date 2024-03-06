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Путин провел встречу с главой Гагаузии

Песков: Путин на ВФМ провел встречу с главой Гагаузии Гуцул.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Да. На полях форума», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в среду об этом также сообщила сама Гуцул. По ее словам, она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии.

«Я сообщила <…> о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране».

отметила политик.

Путин, в свою очередь, пообещал оказать поддержку автономии и ее народу, добавила она.

Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее уже состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие в ВФМ и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве.

Ситуация в автономии

Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.

Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Путин Владимир