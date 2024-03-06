Путин провел встречу с главой Гагаузии

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, заявил РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Да. На полях форума», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее в среду об этом также сообщила сама Гуцул. По ее словам, она обсудила с российским лидером политическую ситуацию в Молдавии.
«Я сообщила <…> о беззаконных действиях власти в Молдове, которая мстит за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам. Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране».
Путин, в свою очередь, пообещал оказать поддержку автономии и ее народу, добавила она.
Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее уже состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие в ВФМ и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве.
Ситуация в автономии
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.