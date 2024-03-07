Путин встретился с главой Гагаузии на форуме молодежи в Сочи

«На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил со мной сложную региональную и геополитическую проблематику, в эпицентре которой находится наша Гагаузия… Кишинев шаг за шагом отнимает наши полномочия, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность и дестабилизацию в Гагаузии и во всей стране. Российский лидер пообещал оказать поддержку Гагаузии и гагаузскому народу в отстаивании наших законных прав, полномочий и позиций на международной арене», — подвела итоги встречи Гуцул в своем Telegram-канале.
В конце 2023 года депутаты правящей партии Молдавии сократили финансирование Гагаузии. В соответствии с поправками предприниматели из Гагаузии, имеющие право на возмещение налога на добавленную стоимость, стали получать эти средства компенсации из бюджета автономии, а не из государственного бюджета. 5 марта Конституционный суд Молдавии признал инициативу незаконной.
1 марта Евгения Гуцул встретилась с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко. На встрече Гуцул заявила, что Гагаузия рассчитывает на поддержку России. 6 марта Гуцул на фестивале молодежи в Сириусе сообщила журналистам, что все противостояния с Кишиневом лежат в политической плоскости и носят искусственный характер. По ее словам, предпосылок для выхода автономного образования из состава Молдавии нет, а единственной причиной для выхода может стать потеря независимости.
Евгения Гуцул баллотировалась от партии молдавской оппозиции «Шор», возглавила автономную область Гагаузия в мае 2023 года. Она неоднократно заявляла о заинтересованности укрепления отношений с Россией. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с многочисленными нарушениями. Против Евгении Гуцул завели уголовное дело, но затем оно было прекращено из-за отсутствия состава преступления.
Александра Горошилова