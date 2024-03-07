Путин встретился с главой Гагаузии на форуме молодежи в Сочи

1 марта Евгения Гуцул встретилась с председателем Совета федерации России Валентиной Матвиенко. На встрече Гуцул заявила, что Гагаузия рассчитывает на поддержку России. 6 марта Гуцул на фестивале молодежи в Сириусе сообщила журналистам, что все противостояния с Кишиневом лежат в политической плоскости и носят искусственный характер. По ее словам, предпосылок для выхода автономного образования из состава Молдавии нет, а единственной причиной для выхода может стать потеря независимости.