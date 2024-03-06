Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии

«Меньше года назад я обещал жителям Гагаузии, что Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России — этому наглядное доказательство. Как бы ни гадили (президент Молдавии Майя — ред.) Санду и партия PAS (правящая в Молдавии “Действие и солидарность”, ПДС — ред.), Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы — итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет».