Шор прокомментировал встречу Путина и главы Гагаузии

КИШИНЕВ, 6 мар — РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор считает, что встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным — знаковое событие для автономии и всей Молдавии.
Ранее в четверг Гуцул сообщила на своих страницах в социальных сетях, что на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе обсудила с президентом России Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Меньше года назад я обещал жителям Гагаузии, что Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России — этому наглядное доказательство. Как бы ни гадили (президент Молдавии Майя — ред.) Санду и партия PAS (правящая в Молдавии “Действие и солидарность”, ПДС — ред.), Гагаузию ждет светлое будущее. Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы — итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет».
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Гуцул, которая была кандидатом от партии «Шор». Эту партию власти Молдавии объявили в июне антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией.
После выборов главы Гагаузии центральные власти Молдавии начали оказывать давление на регион. Парламент Молдавии в октябре 2023 года одобрил инициативу правящей партии «Действие и солидарность», в соответствии с которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузской автономии будет производиться не из республиканского бюджета, а из регионального. Кроме того, президент Молдавии Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейского курса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.