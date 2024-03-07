Трамп пригласил Байдена на дебаты

«Для блага нашей страны важно, чтобы мы с Джо Байденом обсуждали вопросы, которые так важны для Америки и американского народа. Поэтому я требую дебаты. В любое время, в любом месте», — написал он на своей странице в соцсети Trurh Social.
Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.