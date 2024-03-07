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Палата представителей приняла законопроект о частичном финансировании правительства

Законопроект о частичном финансировании правительства, рассчитанный на сумму $460 млрд, был принят палатой представителей США. Об этом сообщил телеканал CBS News в среду, 6 марта.
Источник: AP 2023

339 голосов было отдано за принятие законопроекта, еще 85 конгрессменов выступили против. Среди голосовавших в поддержку документа было больше представителей Демократической партии, чем Республиканской.

«Помимо необходимости своевременного одобрения оставшихся законопроектов о финансировании, конгресс должен принять все законопроекты о расходах до конца апреля, чтобы избежать повсеместного сокращения расходов на 1% в соответствии с соглашением, заключенным во время переговоров о потолке долга в прошлом году. Автоматические сокращения были введены, чтобы стимулировать конгресс своевременно утверждать законопроекты о финансировании федеральных агентств», — сказано в публикации.

Голосования по документам, касающимся финансирования еще нескольких ведомств, в число которых входит Пентагон, планируется завершить до 22 марта.

Ранее, 3 марта, лидер демократического большинства в сенате конгресса Чак Шумер сообщил, что конгресс США спустя более чем полгода смог достичь внутренних договоренностей между демократами и республиканцами по выделению средств на работу правительства до конца 2024 финансового года.

До этого, 1 марта, президент США Джо Байден подписал согласованный накануне американским конгрессом законопроект о продлении финансирования работы правительства страны.

Накануне, 29 февраля, сенат конгресса США поддержал законопроект, который позволяет миновать приостановку работы федерального правительства страны, или так называемый шатдаун.

В этот же день палата представителей американского конгресса утвердила законопроект о краткосрочном бюджете, который позволит избежать шатдауна. Законопроект поддержали 320 членов нижней палаты конгресса, против проголосовали 99 человек.

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