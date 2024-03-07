Палата представителей приняла законопроект о частичном финансировании правительства

«Помимо необходимости своевременного одобрения оставшихся законопроектов о финансировании, конгресс должен принять все законопроекты о расходах до конца апреля, чтобы избежать повсеместного сокращения расходов на 1% в соответствии с соглашением, заключенным во время переговоров о потолке долга в прошлом году. Автоматические сокращения были введены, чтобы стимулировать конгресс своевременно утверждать законопроекты о финансировании федеральных агентств», — сказано в публикации.