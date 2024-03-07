Еврокомиссия предупредила о конфликтах между странами ЕС из-за воды

В некоторых европейских странах уже заметны конфликтные ситуации, связанные с водой. В Испании остро стоит вопрос с засухой, что породило конфликт вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном. Споры вокруг ситуации с засухой станут «одними из центральных политических и территориальных конфликтов в нашей стране в ближайшие годы», — признавал ещё год назад испанский премьер Педро Санчес. Во Франции в марте прошли столкновения полицейскими и фермерами, недовольными строительством водохранилищ.