В новой оборонной стратегии ЕС усмотрели желание фон дер Ляйен возглавить армию

По его словам, новая оборонная стратегия позволит ЕК покупать оружие и военное оборудование от лица граждан Евросоюза. Однако он усомнился, что в объединении действительно будут учитывать мнения отдельных лиц или конкретных стран, принимая какие-либо военные решения. Филиппо считает, что программа лишь позволит реализовать амбиции фон дер Ляйен.