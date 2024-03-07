NYT сочла трагедией для США выдвижение Трампа кандидатом в президенты

«Благодаря победам, которые Дональд Трамп одержал во вторник, он приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Партия превратилась в орудие для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз. Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой [партия] призвана служить», — следует из статьи.