NYT сочла трагедией для США выдвижение Трампа кандидатом в президенты

«Благодаря победам, которые Дональд Трамп одержал во вторник, он приблизился к порогу 1 215 делегатов, необходимых для выдвижения кандидатом в президенты от Республиканской партии. Партия превратилась в орудие для реализации амбиций Трампа, и он почти наверняка станет ее знаменосцем в третий раз. Это трагедия для Республиканской партии и для страны, которой [партия] призвана служить», — следует из статьи.
Газета считает, что Республиканская партия поступилась своими обязательствами и стала «организацией, преследующей цель добиться избрания определенного человека за счет всего остального, включая добросовестность, принципы, политику, патриотизм».
«Кажется, партия готова отказаться от своих обещаний поддерживать Украину и от приверженности безопасности наших союзников по НАТО в Европе. Когда Трамп говорил, что заставит страны НАТО платить, или угрожал поощрять Россию “делать все, что она хочет” с ними, многие лидеры республиканцев ничего не сказали на это», — заключает редакционный совет газеты.
5 марта Трамп одержал победу над экс-постпредом США Никки Хейли в Алабаме, Аляске, Арканзасе, Вирджинии, Калифорнии, Колорадо, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Техасе и Юте. Хейли опередила его лишь в штате Вермонт. По итогам супервторника Хейли объявила о приостановке своей предвыборной кампании, что сделало Трампа основным кандидатом на выборах от Республиканской партии.