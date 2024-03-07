Глава МИД КНР: Китай выступает за мирную конференцию с участием России и Украины

26 января офис президента Украины сообщил, что власти пригласили председателя КНР Си Цзиньпина на мирный саммит, который должен пройти в Швейцарии в 2024 году. Bloomberg писал, что несколько приглашенных стран, включая Китай, считают необходимым пригласить на конференцию Россию. Между тем украинские власти настаивают, что перед этим их условия мирного договора должны получить широкую поддержку лидеров других стран.