Глава МИД КНР: Китай выступает за мирную конференцию с участием России и Украины

«Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов», — сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках Всекитайского собрания парламента КНР (цитата по «РИА Новости»).
26 января офис президента Украины сообщил, что власти пригласили председателя КНР Си Цзиньпина на мирный саммит, который должен пройти в Швейцарии в 2024 году. Bloomberg писал, что несколько приглашенных стран, включая Китай, считают необходимым пригласить на конференцию Россию. Между тем украинские власти настаивают, что перед этим их условия мирного договора должны получить широкую поддержку лидеров других стран.
Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис также призывал привлечь Россию к запланированной конференции. Прежде на саммиты, где обсуждалась «формула мира» украинского президента Владимира Зеленского, российских представителей не приглашали. В Кремле назвали несерьезными обсуждения мирного плана без участия России.
Лусине Баласян