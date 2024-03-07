МИД пообещал ответить Литве в случае конфискации зарегистрированных в РФ машин

Таможенный департамент Литвы в начале марта заявил, что автомобили с российскими номерами должны покинуть страну до 11 марта. Нарушителям грозит штраф и конфискация. Латвия объявила о запрете в сентябре 2023 года, он вступил в силу в феврале 2024-го. Эстония в сентябре 2023-го дала владельцам авто с российскими госномерами полгода на перерегистрацию.