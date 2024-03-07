Bloomberg: Байден хочет увеличить оборонный бюджет, но сократить расходы на F-35

Конгресс США до сих пор не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год. Обсуждения ведутся с сентября 2023-го. Конгрессмены неоднократно принимали законопроекты о временном финансировании госучреждений. 7 марта Палата представителей Конгресса большинством голосов одобрила еще один законопроект о частичном финансировании правительства на $460 млн до конца сентября 2024 года.