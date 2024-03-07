Bloomberg: Байден хочет увеличить оборонный бюджет, но сократить расходы на F-35

По словам источников Bloomberg, $167,5 млрд из запрашиваемых администрацией $849,8 млрд предлагается направить на закупку систем вооружения, еще $143,2 млрд — на исследования и разработки. Ранее ожидалось, что в оборонном бюджете на эти цели будет предусмотрено $175,3 млрд и $145 млрд соответственно.
По данным агентства, из-за ограниченного финансирования Белый дом намерен сократить число истребителей F-35, которые Пентагон планирует закупить у военно-промышленной корпорации Lockheed Martin, с 83 до 70. Также по плану администрации президента в новом финансовом году военно-морские силы США получат только одну новую атомную подводную лодку класса «Вирджиния» вместо двух.
При этом Bloomberg отмечает, что, несмотря на планируемые сокращения оборонного бюджета, США по-прежнему являются лидерами по объему военных расходов. За ними следует Китай, который увеличит расходы бюджета на оборону на 7,2%, до 1,67 трлн юаней ($230,6 млрд), в 2024 году.
Соглашение между администрацией президента США и Конгрессом, которое было заключено в прошлом году, подразумевало, что расходы на национальную безопасность в 2025 финансовом году (начнется 1 октября) не будут превышать $895,2 млрд. Большую часть этой суммы — 95% — должен был получить Пентагон.
Конгресс США до сих пор не может согласовать проект бюджета на 2024 финансовый год. Обсуждения ведутся с сентября 2023-го. Конгрессмены неоднократно принимали законопроекты о временном финансировании госучреждений. 7 марта Палата представителей Конгресса большинством голосов одобрила еще один законопроект о частичном финансировании правительства на $460 млн до конца сентября 2024 года.
Милена Костерева