В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование

В среду глава администрации Белгородского района Анна Куташова написала, что было принято решение провести досрочное голосование на выборах президента с 10 по 14 марта в 16 поселениях Белгородского района из-за сложной оперативной обстановки. По ее словам, разрешено голосование «вне помещения», голосование на участках проводиться не будет.
Согласно постановлению, решение принято «в связи с возникновением угрозы жизни и здоровью избирателей, вследствие регулярных обстрелов населенных пунктов». Речь идет о жителях Белгородского, Борисовского, Вейделевского, Волоконовского, Краснояружского, Ровеньского муниципальных районов, Валуйского, Грайворонского, Шебекинского городских округов, расположенных в непосредственной близости к зоне проведения специальной военной операции.
«Разрешить провести досрочно с 10 по 14 марта 2024 года голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, и включенных в списки избирателей на избирательных участках, перечень которых определен в приложении к настоящему постановлению, при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года», — говорится в постановлении.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.