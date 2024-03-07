В приграничных районах Белгородской области пройдет досрочное голосование

«Разрешить провести досрочно с 10 по 14 марта 2024 года голосование отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, и включенных в списки избирателей на избирательных участках, перечень которых определен в приложении к настоящему постановлению, при проведении выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 17 марта 2024 года», — говорится в постановлении.