В Запорожской области стартовали досрочные выборы президента

«Сегодня для нас очень важный и ответственный день. На основной территории Запорожской области началось предварительное голосование. Сегодня работают более 60 избирательных участков, 94 населенных пункта Запорожской области, сельские населенные пункты охвачены досрочным голосованием», — сказала Катющенко.
Она пояснила, что члены избирательных комиссий посещают жителей Запорожской области с переносными урнами для голосования.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает результаты волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр — город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.