Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки <…> Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», — сказал он.
Кириенко подчеркнул, что команда правоохранительных органов сработала очень профессионально.
«Коллеги, вы, наверное, это поддержите — то, что мы прошли все без единого эксцесса», — добавил он, выразив благодарность силовикам.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь.
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