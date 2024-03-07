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Кириенко рассказал о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи

СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. На Всемирном фестивале молодежи были попытки провокаций, но их удалось пресечь, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.
Источник: © РИА Новости

«Когда мы год назад планировали фестиваль, вопрос возникал, как можно сделать это безопасным образом, понимая, что будут попытки <…> Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки были, попытки провокаций были», — сказал он.

Кириенко подчеркнул, что команда правоохранительных органов сработала очень профессионально.

«Коллеги, вы, наверное, это поддержите — то, что мы прошли все без единого эксцесса», — добавил он, выразив благодарность силовикам.

Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента Владимира Путина. Организатором выступила Росмолодежь.

РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.