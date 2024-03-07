Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

«Последний полет — он и не планировался, потому что министр говорит — “нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину”, а промышленность говорит — “мы еще не сдали”. А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: “Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать”», — рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.