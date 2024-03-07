Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.
Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. «Прокатимся?» — пошутил Путин, залезая в кабину.
Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.
«Последний полет — он и не планировался, потому что министр говорит — “нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину”, а промышленность говорит — “мы еще не сдали”. А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: “Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать”», — рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.