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Путин в Краснодаре сел в кабину авиатренажера

КРАСНОДАР, 7 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Краснодаре сел за штурвал авиационного тренажера в летном училище.
Источник: РИА "Новости"

Путин в четверг посетил Краснодарское высшее военное авиационное училище. Президент в том числе сам опробовал работу одного из авиатренажеров. Кадры опубликовал в своем telegram-канале тележурналист Павел Зарубин.

Президент был в кабине тренажера вместе с девушкой-летчицей. «Прокатимся?» — пошутил Путин, залезая в кабину.

Путин 22 февраля совершил в составе экипажа полет на модернизированном сверхзвуковом стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М. Президент провел в воздухе 30 минут. Еще примерно 45 минут заняла предполетная подготовка.

«Последний полет — он и не планировался, потому что министр говорит — “нельзя вам летать, потому что мы еще не приняли эту машину”, а промышленность говорит — “мы еще не сдали”. А вот когда мы пришли на предприятие, осмотрели, командир корабля мне сказал: “Владимир Владимирович, мы готовы, через два часа можем быть в воздухе, предлагаю вам попробовать”», — рассказал Путин, добавив, что принял предложение командира, однако из-за графика полет состоялся на следующий день.

Путин Владимир