Путин высоко оценил работу армейской авиации на поле боя

Глава государства подчеркнул, что старается не показывать эмоции на встречах с участниками боевых действий, но они для него наиболее эмоциональные. Говоря о женщинах, которые работают в зоне спецоперации, он отметил, что это их призвание и внутренний порыв. Президент пожелал им как можно скорее вернуться домой.